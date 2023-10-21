جابر القرموطى لمن ينتقدون موقف مصر تجاه الأزمة الفلسطينية: "غوروا فى داهية"

وجه الإعلامي جابر القرموطي، رسالة مهمة للمصريين بالخارج والذين يعملون بالإعلام في بعض الدول خارج مصر، وذلك بعد حديث البعض عن موقف مصر حيال القضية الفلسطينية.

وأضاف جابر القرموطي، خلال التغطية الخاصة لمؤتمر قمة القاهرة للسلام، على فضائية "سي بي سي"، أن هؤلاء الأشخاص يتعمدون تشويه صورة مصر، حيث علق قائلًا: "غوروا في داهية.. إلى مزبلة التاريخ".

نوه القرموطي، أن هؤلاء الأشخاص دائمًا لا ينظرون للإيجابيات، بل ويبحثون بكل جهد عن السلبيات من أجل تشويه الدولة المصرية.