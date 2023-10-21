جابر القرموطى: الدول الأوروبية تساند "الظالم والغاشم"

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.

وأضاف جابر القرموطي، خلال التغطية الخاصة لمؤتمر قمة القاهرة للسلام، على فضائية "سي بي سي"، أن المجتمع الدولي يكيل الأزمة الفلسطينية بمكيالين، على عكس التعامل مع أوكرانيا خلال حربها مع روسيا، قائلًا: "الكل بيساند الظالم".

وأشار القرموطي إلى أن إسرائيل لا تحترم المعاهدات وتفعل ما تريد، وهذا ما اتضح من تعاملها أمام معبر رفح والسماح بعدد معين من دخول شاحنات المساعدات وغلقها المعبر مرة أخرى، والعودة لضرب سكان قطاع غزة.