"القاهرة الإخبارية" تكشف علاقة مصر بالقضية الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، تقريرًا حمل عنوان "الوفاء لا ينقطع بين مصر والقضية الفلسطينية.. والأدلة كثيرة على ذلك".

وأكدت القاهرة الإخبارية في تقريرها، أن أهم الأدلة تمثل في دعوة مصر المتكررة على مبدأ حل الدولتين:

المبدأ هو جزء من اتفاقيات أوسلو عام 1993 لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وينص المبدأ على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، علاوة على إقامة دولة إسرائيلية بجانبها شريطة أن تعيش الدولتان بسلام، وشاركت مصر في التوقيع على هذه الإتفاقية دعمًا للموقف الفلسطيني.

كان لمصر دور بارز عام 1995 في تحقيق جزء من اتفاقية أوسلو، حيث عقد اتفاق طابا وبموجبه انسحبت إسرائيل من المدن الكبرى بالضفة الغربية.

استضافت مصر نتنياهو في قمة شرم الشيخ عام 1997 لاستئناف المفاوضات، وساندت مصر فلسطين عام 1998 وطالبوا إسرائيل بضرورة تطبيق اتفاقية أوسلو.

اقترحت مصر أن يتم إعلان دولة فلسطين المستقلة عام 2002، واستمرت الجهود المصرية عبر السنين لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

لم يطبق المبدأ بشكل كامل حتى الآن، لكن مصر تنادي بتطبيقه حتى اليوم، وخير دليل على ذلك هو دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام.

وهدف قمة القاهرة للسلام هو مناقشة مستقبل فلسطين، حيث تسعى مصر دائمًا لعمل اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لحل القضية الفلسطينية، لأن التاريخ هو خير شاهد على موقف مصر الثابت تجاه فلسطين.



