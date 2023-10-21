السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف علاقة مصر بالقضية الفلسطينية

مصر والقضية الفلسطينية
مصر والقضية الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، تقريرًا حمل عنوان "الوفاء لا ينقطع بين مصر والقضية الفلسطينية.. والأدلة كثيرة على ذلك".

وأكدت القاهرة الإخبارية في تقريرها، أن أهم الأدلة تمثل في دعوة مصر المتكررة على مبدأ حل الدولتين: 

 المبدأ هو جزء من اتفاقيات أوسلو عام 1993 لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وينص المبدأ على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، علاوة على إقامة دولة إسرائيلية بجانبها شريطة أن تعيش الدولتان بسلام، وشاركت مصر في التوقيع على هذه الإتفاقية دعمًا للموقف الفلسطيني.

كان لمصر دور بارز عام 1995 في تحقيق جزء من اتفاقية أوسلو، حيث عقد اتفاق طابا وبموجبه انسحبت إسرائيل من المدن الكبرى بالضفة الغربية.

استضافت مصر نتنياهو في قمة شرم الشيخ عام 1997 لاستئناف المفاوضات، وساندت مصر فلسطين عام 1998 وطالبوا إسرائيل بضرورة تطبيق اتفاقية أوسلو.

اقترحت مصر أن يتم إعلان دولة فلسطين المستقلة عام 2002، واستمرت الجهود المصرية عبر السنين لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

لم يطبق المبدأ بشكل كامل حتى الآن، لكن مصر تنادي بتطبيقه حتى اليوم، وخير دليل على ذلك هو دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام.

وهدف قمة القاهرة للسلام هو مناقشة مستقبل فلسطين، حيث تسعى مصر دائمًا لعمل اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لحل القضية الفلسطينية، لأن التاريخ هو خير شاهد على موقف مصر الثابت تجاه فلسطين.

 


 

القاهرة الإخبارية مصر القضية الفلسطينية اتفاقية أوسلو بالصفة الغربية دولة فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

رفيق عوض: قمة القاهرة طرحت القضية الفلسطينية من جديد على الأجندة العالمية

"القاهرة الإخبارية".. جيش الاحتلال: سندخل غزة وسنخوض مهمة عملياتية

مراسل "القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون يصرون على البقاء فى أماكنهم ردًا على منشورات الاحتلال

القاهرة الإخبارية.. بلينكن: يجب احترام مصالح اللبنانيين

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال قصف بلدات لبنانية وإصابة أجنبيين فى اشتباكات على الحدود

"القاهرة الإخبارية" تتناول أبرز المواقف العربية والإقليمية تجاه التصعيد فى غزة (صور)

"القاهرة الإخبارية" تبرز ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية الحرب

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

أفعال إباحية ومخجلة.. كواليس تحرش مدرس بـ 3 طالبات بالبساتين

لحظات لا تُنسى.. شهادات السائقين والمتطوعين بعد تسليم المساعدات لغزة من معبر رفح (ملف)

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان