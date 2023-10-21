"القاهرة الإخبارية" تتناول أبرز المواقف العربية والإقليمية تجاه التصعيد فى غزة (صور)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا لها تناولت خلاله المواقف العربية والإقليمية تجاه التصعيد في قطاع غزة وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، التي أكدت أنها تبذل جهودًا دبلوماسية لا تتوقف للوصول إلى تهدئة عاجلة.

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن الدول العربية اتخذت مواقف عدة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث رصدت الدول العربية خطة تهجير الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف التصعيد في غزة.

مصر

تبذل جهودًا دبلوماسية لا تتوقف للوصول إلي تهدئة عاجلة وأبدت رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري وتصر على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الأردن

أكد ضرورة إدراك العالم أن أساس الصراع هو وجود الاحتلال، وحذر من إمكانية اتساع نطاق الصراع وتفاقم الأمور بالمنطقة، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعني حربًا.

المملكة العربية السعودية

أدانت الحصار الإسرائيلي في غزة والجريمة الشنيعة لقوات الاحتلال بقصف مستشفى "المعمداني"، وكذلك أكدت ضرورة فتح ممرات آمنة فورية تلبية لنداءات الاستغاثة.

الكويت

أعلنت عن بالغ قلقها إزاء التصعيد وانتهاكات الاحتلال الصارخة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته ووقف العنف المستمر وحذرت من استمرار أعمال العنف التي تعرض جهود السلام للخطر.

الإمارات العربية المتحدة

أكدت تمتع المدنيين من الطرفين بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي وأعلنت في اليوم الـ13 من التصعيد عن حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة المتضررين، كما أدانت القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.

العراق

اعتبر الوضع الراهن نتيجة طبيعية للقمع الممنهج للفلسطينيين منذ عهود، ودعا المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الجزائر

دعت إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن الجزائري لمناقشة التطورات في غزة، وأكدت التمسك بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ووصفت الأفعال الإسرائيلية بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية.

المغرب

دعا لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب للجامعة العربية، وأكد ضرورة تبني الجامعة العربية مسارًا أكثر تعزيزًا لإيصال المساعدات، كما دعا البرلمان المغربي إلى وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار.

تونس

رفضت بشكل قاطع عملية تصفية القضية الفلسطينية، كما رفضت العمليات العسكرية التي تتنافى مع القواعد والقانون الدولي الإنساني وعبرت عن وقوفها الكامل بجانب الشعب الفلسطيني.

سلطنة عمان

ترى أن الأحداث الحالية نتاج لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، ودعت إلى حماية المدنيين واتباع سياسة ضبط النفس، فيما أكد مفتي عمان أن "طوفان الأقصى" دفاع عن الحقوق المشروعة.

قطر

حملت الخارجية القطرية إسرائيل وحدها مسئولية التصعيد، وشددت على ضرورة إجبار المجتمع الدولي إسرائيل على وقف التصعيد وتأكيد أهمية بذل الجهود لفتح ممرات آمنة للاغاثة.

البحرين

دعت إلى وقف الاقتتال الفوري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، كما دعت إلى التوصل إلى حل سياسي عبر الحوار.

موريتانيا

أدانت واستنكرت الجريمة البشعة في مستشفى المعمداني، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والإنسانية، كما طالبت المجتمع الدولي بفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية للفلسطينيين.