السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بطولة العالم للشطرنج.. القنصل الإيطالي: "شرم الشيخ قادرة على استضافة أكبر الأحداث"

اختتمت الليلة سادس جولات منافسات بطولة العالم لناشئي الشطرنج المقامة بشرم الشيخ من 15 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الاتحادين الدولي والمصري للشطرنج برئاسة أكاكي إشفيلي وهشام الجندي.

وصرح القنصل الإيطالي فابيو بروشيني أن شرم الشيخ قادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية، لاتصالها بجميع أنحاء العالم وسهولة الوصول إليها هذا بجانب روعة المناخ ما يتيح للقادمين ممارسة الرياضات والنشاطات المتعددة.

وأضاف بروشينى أنه يبارك  لمصر والقائمين على تنظيم بطولة العالم للشطرنج بقيادة الاتحادين الدولي والمصري والدكتور محمود زويل المنسق العام للبطولة على النجاح مبديا سعادته بوجوده فى مثل هذا الحدث الجيد في مصر.

و تابع "فابيو" أتمنى أن تستحوذ رياضة الشطرنج على جزء أكبر من الإنتشار مطالبا بتدريس اللعبة في المناهج الدراسية في كل دول العالم لأنها توسع التفكير وتنشط الذكاء وتساعد على التعايش واحترام الآخر هذا بجانب التبادل الثقافي وإدراك مشاعر الوجوه بدون الحاجة للحديث بأي لغة غير لغة العيون والتصرفات، كما أن للشطرنج سحر خاص يجعل الطفل يعيش في العالم الحقيقي بدلًا من العالم الافتراضي ويترك التكنولوجيا.

وأضاف بروشيني حضرت لدعم الأطفال المشاركين بإسم إيطاليا ومشاركتهم والوقوف بجانبهم من خلال لعبي لضربة البداية كممثل للدولة الإيطالية التي تساندهم وتقف كلها خلفهم.

واختتم القنصل الإيطالي أنه يسعى لتوسيع الشراكة مع مصر لأن هناك تشابه كبير في الطبيعة الجغرافية لدول البحر المتوسط وخصوصًا مصر وإيطاليا، فمصر تشبه إيطاليا بشكل كبير لكن الأجواء الحارة والمعتدلة هنا تتيح لنا إقامة الفعاليات هنا بدلا من إيطاليا التي تتميز ببرودة الجو. 
وقادمون في مطلع العام القادم لإقامة مسابقات لرياضة الدرجات وكرة الماء ويتمنى إقامة المزيد من الفعاليات الفترة المقبلة.

وعلى صعيد منافسات بطولة العالم لناشئي الشطرنج فقد بدأت ملامح بطل العالم تتشكل حيث برز نجم اللاعب "هونج دو" بطل فيتنام حيث حقق العلامة الكاملة من خمسة جولات وحصل على خمسة نقاط تصدر بها ترتيب المتنافسين، بينما تعثر المصنف الأول "خاجان أحمد" من أزربيجان في الجولة الثالثة لكنه استجمع قواه مجددا ليصل للنقطة الرابعة من خمسة جولات من منافسات تحت ١٢ سنة.

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