ترشيحات المؤرخين لقراء "الدستور".. خلف الميري: موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" الأجدر لفهم القضية

رشح الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ عددًا من الكتب والدراسات لقراء "الدستور"؛ والتي ترصد تطورات القضية الفلسطينية؛ منها:"موسوعة مصر والقضية الفلسطينية" للدكتور عادل حسن غنيم الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للدراسات التاريخية، والتي صدرت عن المجلس الأعلي للثقافة في ست مجلدات، وشارك فيها مجموعة كبيرة من المؤرخين والمعنيين بالقضية الفلسطينية.

ويرشح أيضًا كتب ورسائل علمية رصدت تطورات القضية الفلسطينية

وأضاف "الميري" في تصريحات لـ"الدستور"؛ وهناك دراسات اشرفت عليها لكنها لم تصدر في كتب عن "غزة والإدارة المصرية" للدكتور محمود عبد الحي الديب، ورسالة الدكتورة للباحثة إنتصار محمد أمريكا والمشروعات، ودراسة للدكتورة فايزة محمود الخطاب بعنوان "التجارب الوحدوية العربية والمواقف الإقليمية والدولية منها" وصدرت في كتاب عن دار بتانة للنشر، ورسالة دكتوراة للباحثة شيماء محمود خطاب وعنوانها "العلاقات السوفيتية الإسرائيلية وإنعكاساتها على القضية الفلسطينية 1947-1991" بكلية البنات عين شمس.

قمة السلام.. القاهرة تدعو لتوافق دولي لدعم القضية الفلسطينية

يذكر أن اجتمع فى القاهرة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية في قمة السلام التي أطلقتها القاهرة، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري".