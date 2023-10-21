وكيل "خطة النواب": رسائل الرئيس السيسى أمام قمة السلام حاسمة.. ومصر داعم دائم لفلسطين

ثمن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، والرسائل التي تضمنتها وكانت واضحة وحاسمة، حيث شدد الرئيس السيسي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر، مع ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

الموقف الراهن يختبر إنسانيتنا

وقال سالم- في تصريح صحفي اليوم- إن كلمة الرئيس السيسي جاءت حاسمة وقاطعة وبلا مواربة، حيث أشار إلى أن الموقف الراهن يختبر إنسانيتنا قبل مصالحنا، والجميع يترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، لافتا إلى أن هذه الكلمات التي بدأ بها الرئيس كلمته تخاطب ضمير العالم أجمع الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة لشعب أعزل.

مصر تقف دائما موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر تقف- دائما- موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية؛ وهذا ما أخذته على عاتقها منذ سنوات طويلة، وفي سبيل ذلك تستخدم كل أدوات الضغط لدعم الأشقاء في فلسطين، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة ومستقلة، وأنها قادرة بقيادتها السياسية الشجاعة والحكيمة والواعية وبجيشها العظيم وشعبها الكبير على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضيها.

كما نوَّه سالم بإشارة الرئيس السيسي- خلال كلمته- إلى "أن مصر انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.

كذلك، لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، موضحًا أنه يجب على المصريين جميعا مساندة والوقوف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الصعبة، وأن نكون على قلب رجل واحد وأصحاب كلمة واحدة.