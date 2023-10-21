السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: قمة القاهرة للسلام تفتح الكثير من المسارات أمام القضية الفلسطينية

الدكتور خالد عكاشة
الدكتور خالد عكاشة

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام طغى عليها الحدة والمصداقية فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية ورفضه تهجير المواطنين الفلسطينيين.

كشف مخططات اليهود

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال حواره لكاميرا " دي إم سي"، أن الرئيس السيسي رفض التخطيط الصهيوني الخاص بتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة ومنهم الدولة المصرية.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بلسان الشعب المصري بالكامل الذي يتبنى نفس الفكرة وألا يكون تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية، حيث تهجير الفلسطينيين يعني ترك أرض القدس على مائدة من ذهب للاحتلال الصهيوني.

وطن بديل للفلسطينيين

وأشار إلى أن هذه القمة تؤسس إلى مرحلة جديدة، لذا من المؤكد أن قمة القاهرة للسلام ستفتح الكثير من المسارات والطرق أمام هذه القضية. 

وذكر أنه يجب الانتباه إلى أن الشعب الفلسطيني يبحث عن حقوقه المشروعة دوليا ولا يطلب شيء أكثر من حقه، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يحترم هذه الحقوق وأن يتم الوقوف عن دعم الجانب الصهيوني في مقابل الحقوق الإنسانية الوطنية الفلسطينية.

السيسي الرئيس قمة القاهرة للسلام الرئيس السيسي رفض التخطيط الصهيوني

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