أيمن الرقب: ستتم ترجمة الحقيقة للغرب من خلال قمة القاهرة للسلام

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس، إن قمة القاهرة للسلام حملت الكثير من الرسائل العميقة والتي أهمها تمثل في ألا يكون حل القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية، عدم تهجير الشعب الفلسطيني قهرًا من وطنهم، لن تكون هناك تسوية للقضية دون إيجاد حلول عادلة ومنطقية.

ترجمة الحقيقة الفلسطينية

وأكد أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" أن قمة القاهرة للسلام هامة للغاية، حيث من خلالها ستتم ترجمة الحقيقة للعالم الغربي من خلال البوابة المصرية.

وأضاف في حديثه، أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، لأنها عايشت هذه الأزمة منذ البداية، حيث تحدثت مصر مرارًا وتكرارًا عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وتابع: "طالبت مصر كثيرًا بالإفراج عن أسرى فلسطين وألا يتم المساس بالنساء والأطفال على الإطلاق".

غضب القلوب الفلسطينية

واستطرد: "مصر تدرك جيدًا الاحتقان الذي يوجد في قلوب الشعب الفلسطيني، ولهذا الانتفاضة الفلسطينية لن يستطيع أحد صدها والوقوف أمامها وسيكون للغرب نصيب من هذا الاحتقان".