إطلاق حملة تماثيل على الشاطئ بدمياط لدعم للقضية الفلسطينية

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، مشروع تماثيل من الرمال ضمن خطة نشاط الإدارة للعام 2023/ 2024.

شارك في المشروع مراكز الشباب الفائزة على مستوى الإدارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة بدمياط وتم عمل تماثيل لأعلام مصر وفلسطين دعما للقضية الفلسطينية في دمياط.

قامت لجنة التحكيم باستعراض الأعمال المنفذة على شاطئ رأس البر، والتى عبرت في معظمها عن رسومات تدعم القضية الفلسطينية.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز مركز شباب مدينة عزبة البرج بالمركز الأول، ومركز شباب أبو جريده بالمركز الثانى .

يهدف النشاط إلي تنمية المهارات الفنية للنشء، من خلال التعبير عن أنشطتهم باستخدام الموارد المتاحة في البيئة، تنمية القدرات الإبداعية للنشء وإخراجها في أعمال فنية تعبر عن أفكارهم الإبداعية.