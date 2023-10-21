السفير بيومي: مصر توقعت فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار عادل

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الإسرائيلي.

وقال بيومي، في مداخلة هاتفية بقناة "أون"، مساء يوم السبت، إن مصر استبقت فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار عادل، واتخذت المبادرة بدعوة زعماء العالم إلى قمة القاهرة للسلام، التي تهدف إلى إظهار الحق الفلسطيني والضغط على إسرائيل لوقف العنف.

وأثنى بيومي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة، والتي أكد فيها على ضرورة تحقيق حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.