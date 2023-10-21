السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير بيومي: مصر توقعت فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار عادل

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الإسرائيلي.

وقال بيومي، في مداخلة هاتفية بقناة "أون"، مساء يوم السبت، إن مصر استبقت فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار عادل، واتخذت المبادرة بدعوة زعماء العالم إلى قمة القاهرة للسلام، التي تهدف إلى إظهار الحق الفلسطيني والضغط على إسرائيل لوقف العنف.

وأثنى بيومي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة، والتي أكد فيها على ضرورة تحقيق حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

القضية الفلسطينية مساعد وزير الخارجية السفير جمال بيومي مصر قمة القاهرة للسلام إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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