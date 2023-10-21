طبق دش ينهى حياة شاب فى إمبابة: ما القصة؟

كشفت نيابة إمبابة بشمال الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب عقب سقوطه من أعلى عقار بإمبابة، حيث تبين أن "طبق الدش" وراء الحادث.

أشارت التحقيقات إلى أن شابًا في العقد الرابع من عمره لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس عقب اختلال توازنه أثناء تركيب طبق الدش بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة إشارة بسقوط شخص من أعلى عقار وتبين العثور على جثة "أسامة. ع" في العقد الرابع من عمره، وأنه فني تركيب دش وأثناء قيامه بتركيب طبق دش اختل توازنه وسقط من الطابق السادس ولقي مصرعه متأثرًا بسقوطه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتولت النيابة العامة بشمال الجيزة مباشرة التحقيقات وصرحت بدفن جثة الشاب وتسليمه لذويه.