السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيفي عبدة تنعي اللواء محمد الأمين نصر: "ربنا يتغمده برحمته"

فيفي عبده
فيفي عبده

نعت الفنانة فيفي عبده، الراحل اللواء محمد الأمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ورئيس صندوق "تحيا مصر"، الذي وافته المنية اليوم السبت.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة للراحل محمد الأمين نصر، وعلقت: “ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

موعد ومكان جنازة وعزاء اللواء محمد أمين 

ويُشيع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد الموافق 22 أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد الإثنين الموافق 23 أكتوبر، بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وولد اللواء محمد أمين إلى  قرية العزيزية بمحافظ الشرقية، وتخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتى درجة لواء، وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنصب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

وكان آخر لقاء للواء محمد أمين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي، حيث استعرض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، وتم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

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