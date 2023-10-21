السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بسرقة إطارات السيارات بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية اليوم السبت، حبس 4 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بسرقة إطارات السيارات بمناطق المرج والمطرية.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين.

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بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة إطارات سيارتهم، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبي وقائع السرقة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهـم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع السرقة كما أقروا  بتخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة إطارات السيارات.

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