دوري نايل.. مصطفى شلبي يمنح الزمالك التقدم على سموحة

منح مصطفى شلبي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التقدم على سموحة في الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي بتسديدة من لمسة واحدة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

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تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.



تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك

جاء تشكيل فريق سموحة الذي أعلن عنه أحمد سامي المدير الفني للفريق على النحو الآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

خط الوسط: لحسن دهدوه – حمدي علاء – عمرو قلاوة

خط الهجوم أحمد خالد – حسام حسن – مصطفى البدري

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق سموحة كلا من:

حسين تيمور – حسين فيصل – فادي فريد – محمد عصام – إسلام جابر – أحمد جمال – محمد مصطفى – دوكو دودو – عبد اللطيف بن قصو

