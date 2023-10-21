"الاتصال الفعّال.. الأساليب والمعوقات" ضمن ورشة التواصل وإعداد التقارير بقصور الثقافة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المجموعة الخامسة من الورشة التدريبية "فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير"، على مدار الأسبوع الماضي، والتي نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، "أونلاين"، للعاملين بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها وديوان عام الهيئة.

تحدثت أمينة عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، عن مفهوم لغة الجسد ودورها في تحقيق الاتصال الفعّال داخل المؤسسة.

كما تناولت أسباب معوقات الاتصال التي تحول دون وصول الرسالة بالشكل الذي يرغبه المُرسل، ومن أبرزها البيروقراطية الإدارية، عدم صياغة الرسالة بوضوح، وصعوبة تفاعل المُرسل مع الآخرين.

وأكدت في ختام حديثها ضرورة معرفة تلك المعوقات، والتغلب عليها من أجل التواصل مع العاملين داخل المؤسسة بشكل أكثر كفاءة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

- تغير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية.

وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة".

وتم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة، الفنان "هبة عنايت" وزوجته الفنانة تماضر ترك لقصر ثقافة أسيوط.