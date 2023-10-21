السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن هريدى: الهدف من العدوان الإسرائيلى هو تحطيم أكبر حركتى مقاومة فى المنطقة

قناة سي بي سي
قناة سي بي سي

أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يحدث في غزة، هو جزء من مخطط صهيوني بحت، وهذا ما نشاهده في الفترة الأخيرة من شراسة الغارات والقصف.

وأشار هريدي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي" مع الإعلامي جابر القرموطي، إلى أن المخططات الإسرائيلية تهدف لإسقاط دول المنطقة العربية وصناعة شرق أوسط جديد.

وأضاف السفير حسن هريدي، أن مثل هذه النظريات هي التي تتحكم في عقول الكثير من القادة في إسرائيل وهذا ما نشاهده خلال الانتهاكات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق العدوان الإسرائيلى غزة الغارات

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