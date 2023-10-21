من بريطانيا.. "ويجز" يُعلن تضامنه مع الفلسطينيين بقطاع غزة (فيديو)

شارك مطرب الراب أحمد علي، الشهير بـ "ويجز"، في وقفة تضامنية في بريطانيا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.

ونشر “ويجز” عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء مشاركته في الوقفة التضامنية دعمًا لأهل فلسطين.

وفي وقت سابق، كتب ويجز، عبر خاصية الاستوري عبر حسابه على "إنستجرام"، أنّه بالإشارة إلى أن إسرائيل لا تتمتع بأي نوع من الديمقراطية، لكنها مجرد محتل تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف ويجز البيت الأبيض بـ"الأعمى" الذي لا يرى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيده أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الأبرياء للقتل والتدمير بصورة غير إنسانية ومخزية، يقف المجتمع الدولي صامتًا.

أحدث أعمال ويحز

حلوة منك تم تصويرها بالأبيض والأسود وبكلمات يغنيها ويجز وهي الأغنية الرسمية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، مجسدة الرغبة فى الانطلاق نحو حياة جديدة وتحقيق الأحلام، وبجانب ويجز الذى يظهر محلقاً فوق مدينة مليئة بالبنايات وحوله آخرون محلقين من خلفه، نرى مقاطع من الفيلم مع كل عبارة تشير إلى معناها، حتى نتفاجأ بظهور محمد فراج الذى يؤدى دور الشخصية الرئيسية فى الفيلم محلقاً فى السماء معهم.

https://www.instagram.com/reel/CyqYYZnyiur/?utm_source=ig_embed&ig_rid=812ded02-424c-41da-9460-74121ff5c109