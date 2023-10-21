أبناء السلام: نرفض الزج بسيناء في تصفية القضية الفلسطينية

أعلن مواطنون من مدينة السلام دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في قراره الأخير بشأن تمسك مصر بعدم الزج باستخدام سيناء لتكون أرضا بديلة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة حسبما يدعي دولة الاحتلال الاسرائيلي ويردد ذلك البعض من قادة العالم، حيث أن الفلسطينيين ناضلوا لسنوات طويلة من أجل تمسكهم بوطنهم وأرضهم ولن يقبلوا بالتهديد إلى سيناء، وكذلك الشعب المصري لم يقبل هذا التصرف.

كما دعم عدد كبير من المواطنين القضية الفلسطينية وخرجوا للتنديد بجرائم الاحتلال وإعلان موقف مصر الداعم للفلسطينيين وقضيتهم فيما يدين مصر أمس الجمعة كما شهدت بعض المناطق وقفات احتجاجية ومظاهرات خلال الأسبوع الماضي في الميادين وأمام نقابة الصحفيين.

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الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدًا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم السبت، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال “بصل”، في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف قطع الطرق من خلال قصف البنية التحتية بشكل مباشر، فضلا عن الاتصالات العشوائية التي يجريها الاحتلال بالمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق الجنوبية، ومن ثم يتم استهدافهم أثناء خروجهم.

ولفت إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يعمل وسط كتلة من اللهب، موضحا أنه حين تتم الاستجابة لأي نداء استغاثة يعاد قصف المناطق أثناء تواجد طواقم الدفاع المدني.

وأوضح أن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني الفلسطيني لا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الموجود في القطاع، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين بنسبة 90%.