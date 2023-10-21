عماد الدين حسين: أمريكا تقف مع إسرائيل قلبًا وقالبًا وجميع شعاراتها ضلالية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب أن يتم بناء موقف عربي موحد سريعًا لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هجمات الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي تخطى كل القوانين والمعايير الإنسانية.

تسوية القضية الفلسطينية

وأكد عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع إسرائيل قلبًا وقالبًا، وكل الشعارات التي تقولها أمريكا بشأن حل الدولتين ماهي إلا شعارات وهمية.

وأضاف في حديثه، أن إطلاق الرهائن الأمريكيين تصرف ذكي من المقاومة الفلسطينية لمحاولة التخفيف على الشعب الفلسطيني الذي تعذب كثيرًا من جرائم العدوان الغاشم.

الأمن القومي المصري

في سياق متصل قال اللواء يحيى الكدواني، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قمة القاهرة للسلام لها أهمية كبيرة في تهدئة الأوضاع في فلسطين، حيث تسعى الدولة المصرية من خلال هذه القمة تحجيم الجرائم الإسرائيلية البالغة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ويذكر أن رئاسة الجمهورية، أكدت الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر وأولوية نفاذ وضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأصدرت الرئاسة بيانًا عن قمة القاهرة للسلام، التي انعقدت بدعوة من جمهورية مصر العربية، في القاهرة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023.

وأضافت الرئاسة أن جمهورية مصر العربية سعت، من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، يتوافق محوره مع قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.