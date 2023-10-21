والد الشهيد محمد الدرة: أشلاء الأطفال المنتشرة فى شوارع غزة "تُبكى الحجر"

قال جمال الدرة، والد الطفل الشهيد، محمد الدرة، إن ما يجري الآن في قطاع غزة ما هو إلا حرب إبادة منظمة، وهذا ما أظهرته وسائل الإعلام، سواء قتل الأطفال وهدم البيوت.

أضاف "الدرة" خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي" أن أشلاء الأطفال منتشرة في الشوارع، قائلًا: "مشاهد تبكي الحجر في غزة".

ونوه جمال الدرة، بأن ما يقتل الفلسطينيين، ليس الإسرائيلون فقط بل الأمريكان، من خلال دعم الكيان الصهيوني بالأسلحة والغذاء والجنود.

وأشار "الدرة" إلى أن إسرائيل ترتكب أبشع جرائم الحرب، التي حرمتها الدول والإنسانية أجمع، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والماء عن سكان القطاع.