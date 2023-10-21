برنامج الأغذية العالمى: إيصال المساعدات إلى غزة "يجب ألا يتوقف"

قال برنامج الأغذية العالمي إن إيصال المساعدات إلى غزة يجب ألا يتوقف، وذلك بعد السماح بدخول أول دفعة من المساعدات إلى القطاع المحاصر صباح اليوم السبت.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن قافلة مكونة من 20 شاحنة مرت عبر معبر رفح لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي حيث تتصاعد الأزمة بسرعة.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وفق CNN الأمريكية، إن المجاعة "متفشية" في غزة، مضيفة أن المنظمة بحاجة إلى مواصلة إرسال المزيد من الشاحنات إلى المنطقة الفقيرة "للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين سيموتون جوعا حرفيا".

ويعتبر الوضع في غزة "كارثيًا" بسبب نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود: "إنها بمثابة عاصفة كاملة من الكارثة الإنسانية".

وقالت "ماكين": "لا يمكن أن تكون هذه القافلة الأخيرة، هناك الكثير من الأرواح على المحك".

شاحنات المساعدات تعود إلى مصر

وأفرغت الشاحنات المصرية حمولتها من المساعدات الإنسانية وعادت إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتم فتح معبر رفح لفترة وجيزة صباح اليوم، السبت، للسماح بدخول أول قافلة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وتوقفت المساعدات الإنسانية في مصر لعدة أيام مع غرق غزة في أزمة متفاقمة، ويشهد الجيب نفاد الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية بسرعة، وكل ذلك أثناء قصفه بغارات جوية متواصلة.