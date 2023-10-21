السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمشهد من "مهمة فى تل أبيب".. نادية الجندى: "اللهم نستودعك غزة وأهلها"

نادية الجندي
نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها عبر "إنستجرام"، فرحتها بعبور شاحنات الإغاثة المصرية إلى دولة فلسطين، لإنقاذ أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ أكثر من 15 يومًا تحت قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت "الجندي" صورة لها من فيلم "مهمة في تل أبيب"، وعلقت: "اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها وكل شبر على أرض فلسطين.. اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة"

تفاصيل فيلم مهمة في تل أبيب

تقيم آمال في باريس وتعمل جاسوسة لحساب إسرائيل، تندم وتقرر التوبة فتلجأ إلى السفير المصري ليحدد لها موعدًا مع رئيس المخابرات المصري الذي تعترف له، يتفق معها أن تكون عميلة مزدوجة، وذلك بعد أن تجتاز جهاز كشف الكذب، يطلب منها السفر إلى تل أبيب لتصوير شريط خطير عليه أنواع السلاح والخطط الاستراتيجية الإسرائيلية في حالة نشوب حرب مع مصر وذلك من مبنى وزارة الدفاع.

أبطال فيلم مهمة في تل أبيب

تجدر الإشارة إلى أن فيلم مهمة في تل أبيب هو فيلم مصري عرض عام 1992، بطولة نادية الجندي وكمال الشناوي ومحمد مختار وسعيد عبدالغني ويوسف فوزي، تأليف بشير الديك وإخراج نادر جلال.

 

الفنانة نادية الجندي
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