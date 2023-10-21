السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نور النبوي داعما أهل فلطسين: الإنسانية يجب أن تخدم

نور النبوي
نور النبوي

دعم الفنان نور النبوي، نجل الفنان خالد النبوي، أطفال فلسطين، مُدينا الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، واستهداف الأطفال والعزل والاستمرار في سياسة العقاب الجماعي، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

ونشر الفنان نور النبوي، صورة لعلم فلسطين عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، معلقًة: "الإنسانية يجب أن تخدم، Humanity must be served"، وتفاعل جمهوره ومستخدمي ىمنصات التواصل الاجتماعي معه، وتجاوزت التعليقات لأكثر من 4 آلاف تعليق مؤيدين للمنشور.

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ3785 من بينهم 1524 طفلًا

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وتواجدت أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات على معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمساعدة في دخول الشاحنات والتي بمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين" وحلقت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

وعادت شاحنات الإغاثة التي عبرت معبر رفح، قبل قليل، إلى الجانب المصري مرة أخرى، وذلك بعد أن أنزلت حمولاتها في الجانب الفلسطيني، حيث استقبلتها ناقلات تابعة للأونروا والمنظمات الحقوقية الموجودة في جنوب قطاع غزة. 

وفتح معبر رفح البري أبوابه، صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

الفنان نور النبوي نور النبوي Humanity must be served الإحتلال الإسرائيلي شاحنات الإغاثة

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