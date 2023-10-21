هيفاء وهبى تنهى تحضيرات فيلم "جورى".. والتصوير خلال أيام

انتهى صناع فيلم "جوري" الذي تخوض بطولته الفنانة هيفاء وهبي من كل تحضيرات العمل، على أن يبدأ المخرج مرقس عادل تصوير أول مشاهد العمل خلال أيام قليلة.

واستقر صناع الفيلم على القائمة الكاملة لأبطال العمل المشاركين في بطولته بجانب هيفاء وهبي، ويبدأ المخرج مرقس عادل تصوير مشاهد العمل الأسبوع المقبل، داخل الديكور المخصص للعمل بمناطق متفرقة بالقاهرة، ويستعين بديكورات مدينة الانتاج الإعلامي في بعض المشاهد.

فيلم جوري بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس"، الذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.