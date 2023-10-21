السبت 21 أكتوبر 2023
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سياسي

أيمن الجميل: القطاع الخاص والمجتمع المدنى وراء الرئيس السيسى لتقديم كل الدعم لأهالينا فى غزة

جريدة الدستور

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى لا يدخر جهدا لمساعدة الشعب الفلسطينى على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية، من موقع مسئولية الدولة المصرية الشقيقة الكبرى لكل العرب عن نصرة ودعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى الظروف الصعبة التى يمر بها بعد اشتعال الصراع فى غزة.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لاشتعال الصراع فى غزة، وهو ينادى بوقف العدوان، ومنع استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم وقطع المياه والكهرباء والطاقة عنهم، كما أن الرئيس السيسي حشد كل الإمكانات من مساعدات إغاثية وغذائية ومستلزمات طبية لإرسالها إلى أهالينا فى قطاع غزة، كما بذل الكثير من الجهود مع الأطراف الدولية لتسهيل دخول هذه القوافل الإغاثية إلى الشعب الفلسطينى المحاصر
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص لا يمكن أن تتأخر عن المشاركة والاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أشقائنا الفلسطينيين، وذلك من خلال مؤسسات الدولة المعنية وكبرى منظمات المجتمع المدنى، مثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة وغيرها.
وأضاف أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكل مؤسساتها وفئاتها المجتمعية، سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، تقف كلها صفا واحدا وراء الرئيس السيسي، الذى كعادته وقف صلبا شامخا، أمام الأطماع والضغوط التى حاولت تمرير المشروع القديم المتجدد بتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى أرض سيناء، وأوضح، بما لا يدع مجالا للشك، الفارق بين نصرة القضية الفلسطينية ودعمها وبين تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترك أو ترحيل الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهو موقف ليس غريبا عن القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منقذ مصر ومؤسس نهضتها الحديثة.
 

أيمن الجميل الرئيس السيسي غزة الشعب الفلسطيني القطاع الخاص المجتمع المدنى القضية الفلسطينية

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