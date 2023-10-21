تشكيل مانشستر سيتي.. عودة ستونز وأورتيجا يحرس العرين أمام برايتون ألبيون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون ألبيون مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويعود جون ستونز لتشكيل السيتي الأساسي، بينما يحرس العرين أورتيجا مورينو ويقود الهجوم الثنائي جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند.

تشكيل السيتي.. عودة ستونز وأورتيجا يحرس العرين أمام برايتون ألبيون

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، جفارديو

خط الوسط: سيلفا، رودريجو، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

بينما جاء تشكيل برايتون كالآتي:

حراسة المرمى: ستيل

خط الدفاع: ميلنر، دانك، إيجور، مارش

خط الوسط: باليبا، جروس، أدنجرا

خط الهجوم: ميتوما، بيدور، ويلبيك

يحتاج فريق مانشستر سيتي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث فى مباراة اليوم لاستعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة أمام أرسنال فى قمة الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة 1-0 فى المواجهة التى أقيمت على ملعب الجانرز.

بينما يسعى نادي برايتون لمواصلة عروضه القوية في الدوري الإنجليزي ويأمل فى خطف النقاط الثلاث، بعدما قدم عرضًا رائعًا أمام ليفربول وتعادل معه 2-2 فى الجولة التى سبقت فترة التوقف الدولي.