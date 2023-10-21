لجنة المسابقات تقرر تعديل موعد مباراتين بدورى المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل مواعيد مباراتي غزل المحلة ومكادي، والسكة الحديد ضد وادي دجلة، في الجولة الخامسة بدوري المحترفين في مواسمه الأولى.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة غزل المحلة أمام مكادي، في تمام السادسة والنصف مساء الإثنين المقبل، الموافق 23 أكتوبر الجاري، بدلًا من الموعد السابق الرابعة عصرًا.

وكذلك إقامة مباراة السكة الحديد ضد وادي دجلة، في تمام السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 من الشهر الحالي، بدلًا من الموعد السابق الرابعة عصرًا.

مواعيد منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين

وجاءت مواعيد منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين "القسم الثاني"، على النحو التالي:

- الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023

حرس الحدود × أسوان.. 4:00 عصرًا.

- الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023

النصر للتعدين × طنطا.. 4:00 عصرًا.

بتروجت × مصر للمقاصة.. 4:00 عصرًا.

النجوم × لافيينا.. 4:00 عصرًا.

دكرنس × بترول أسيوط.. 4:00 عصرًا.

غزل المحلة × مكادي.. 6:30 مساء.

- الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023

المصرية للاتصالات × أبو قير للأسمدة.. 4:00 عصرًا.

بروكسي × راية.. 4:00 عصرًا.

جمهورية شبين × القناة.. 4:00 عصرًا.

السكة الحديد × وادي دجلة.. 6:30 مساء.