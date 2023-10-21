السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي الجاد والمؤثر قادر على قيادة الكنيسة والشعب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من جامعة لوجوس، بالتعاون مع خدمة تشجيع الرعاة وتدريب القادة، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس سامح سمير، رئيس الدراسات باللغة العربية بجامعة لوجوس، وأستاذ اللاهوت الدكتور جان فراونفلتر، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والشيخ هادي لويس، عضو مجلس الشيوخ، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشئون الروحية والإدارية لرابطة الإنجيليين، كما شارك بترانيم الحفل الأخ ناصف صبحي.

الدرجات العلمية لا تصنع بالضرورة باحثًا موثرًا وقادرًا على التغيير

ومع بداية خطاب الاحتفال، قدم  رئيس  الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الخريجين وعلى رأسهم الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس عادل جاد الله، عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، متمنيًا لهم كل التوفيق في خدمة المجتمع والكنيسة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، "الدرجات العلمية لا تصنع بالضرورة باحثًا موثرًا قادرًا على التغيير، والتعليم اللاهوتي الجاد والمؤثر قادر على أن يقود الكنيسة والشعب، وعلينا أن نعلم جيدًا ضرورة التعليم اللاهوتي في كل زمان، وعلاقة كلمة الله بالفعل، وهو التحام النص المقدس بالواقع، وهذه هي مهمة التعليم اللاهوتي المؤثر".

وكان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،  أمس الجمعة، بمقر  الكنيسة المعمدانية بالقاهرة، الصلاة من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل المعاناة التي يعاني منها أهالي غزة، وذلك بمشاركة عدد كبير من شعب الكنيسة المعمدانية، وبحضور القس خلف بركات رئيس المجمع المعمداني، والقس عادل عزت نائب رئيس المجمع، والأستاذ رامز عطالله، مستشار دار الكتاب المقدس، والدكتور القس منير صبحي راعي الكنيسة المعمدانية بالخلفاوي.
 

لدكتور القس أندريه زكي لطائفة الإنجيلية بمصر جامعة لوجوس الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية تخرج دفعه جديدة

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