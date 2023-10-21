السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس "كاريتاس" عن الأوضاع في غزة: الهجمات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي

غزة
غزة

قال رئيس كاريتاس أوروبا وكاريتاس النمسا المونسينيور، مايكل لانداو الذي عبر عن قلقه حيال الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، داعيًا إلى فتح المعابر أمام القوافل المحملة بالمعونات وأكد أن الهجمات ضد المدنيين العزل تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

ضرورة تسليم المساعدات إلى قطاع غزة

وشدد المونسينيور لانداو في تصريحات له، على ضرورة أن تُسلّم المساعدات الإنسانية فورا إلى أهالي قطاع غزة، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على ضرورة توفير الحماية للمدنيين. 

وقال إن المسألة لا تتعلق بعدم توفر المعونات، بل بعدم وصولها إلى السكان المحتاجين. وعبر عن قلقه البالغ وصدمته حيال الأنباء الواردة من القطاع، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

الهجمات ضد المدنيين العزل تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي

وذكر الأسقف النمساوي، بالنداء الذي أطلقه البابا فرنسيس، خلال الأيام القليلة الماضية، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وشدد على ضرورة التمييز بين المسؤولين عن الممارسات الرهيبة ومن يتحملون تبعات ما يجري اليوم.

 وأضاف أن كل الهجمات ضد المدنيين العزل تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي، ولا بد من إدانتها بدون أي التباس، وأشار في هذا السياق إلى ضرورة التعبير عن تعاطفنا مع جميع الضحايا، يهودًا كانوا، مسلمين أم مسيحيين، ومد المحتاجين بالمساعدات الإنسانية فورا.

كاريتاس مصر تقدم المساعدات إلى غزة


بعدها أضاف رئيس "كاريتاس أوروبا" أن الهيئة الخيرية الكاثوليكية، ترحب بالإعلان عن فتح معبر رفح الحدودي من الجانب المصري لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وقال إن شركاء "كاريتاس" الذين يعملون في غزة يتواجدون في مصر، وهم مستعدون لتقديم المعونات الطارئة فور فتح الممرات الإنسانية وتوفير الضمانات اللازمة لهم.

وأوضح أن "كاريتاس القدس" جاهزة لتوفير المساعدات اللازمة للسكان المدنيين من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه من الأهمية بمكان أن يُحيّد دائمًا السكان المدنيون، والبنى التحتية المدنية، والطواقم الطبية والعاملون الإنسانيون، الذين هم بحاجة إلى الحماية، ولا يمكن استهدافهم على الإطلاق لأي سبب كان. 

ودعا إلى الحفاظ على هذا الحد الأدنى من الإنسانية والحماية لجميع الأشخاص، لاسيما الأطفال، وهي مسألة غير قابلة للنقاش.

في الختام قال "لانداو" إن هيئة كاريتاس تطلق نداء إلى الجميع كي يحترموا الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ما يعني أنه ينبغي توفير الإمدادات إلى الأشخاص المحتاجين في غزة والضفة الغربية على الرغم من الصراع الدائم.

رئيس كاريتاس أوروبا كاريتاس النمسا ل الأوضاع الإنسانية قطاع غزة فتح المعابر

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