كرة اليد.. الإسماعيلي ينهي أزمة إيقاف القيد.. وفريق كونغ فو يتألق ببطولة الجمهورية

نجح مجلس النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على النشاط الرياضي في حل أزمة إيقاف القيد بقطاع كرة اليد.

جاء هذا بعد القيام بتسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة لدى لاعبي الفريق السابقين.

ويأتي ذلك، ضمن الإستراتيجية التي ينتهجها مجلس إدارة القلعة الصفراء، نحو إعادة الاستقرار والهدوء مجددا داخل كافة قطاعات النادي، من أجل استعادة تألق تلك الألعاب على كافة المستويات، بما يليق بحجم وقيمة النادي الإسماعيلي الكبير.

نتائج مميزة لفريق "الووشو كونغ فو"

وحقق فريق "الووشو كونغ فو”، نتائج رائعة في منافسات البطولة المفتوحة للأندية والهيئات على مستوى الجمهورية تحت 10سنوات بنين وبنات والتى أقيمت في الفترة من 19 وحتى 20 أكتوبر الجاري بصالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولى.

وجاءت النتائج على النحو التالي..

-حصل الفريق على كأس مرحلة 10 سنوات.

-اللاعب محمد محمود عيد نال المركز الأول وزن 22 كجم.

– اللاعب ياسين حماده كمال حصد المركز الأول وزن 29 كجم.

-اللاعب مروان رائد محمد حصل المركز الثانى وزن 24كجم.

-اللاعب ٱدم حماده محمد حصد المركز الثالث وزن 24 كجم.

-اللاعب ياسين عصام عطية جاء في المركز الثالث وزن 26 كجم.

-اللاعب عمر بلال عباس حصل على المركز الرابع وزن 40 كجم.

– اللاعبة منى حسن عيسى جاء بالمركز الرابع وزن 32 كجم.

– اللاعب محمود محمد عبدالوارث حصد المركز الرابع وزن 24كجم.

– اللاعب علي محمد علي المركز الثانى وزن 26 كجم.

– اللاعب محمود محمد خيري على المركز الرابع وزن 24كجم

– اللاعب محمد باسم منصور على المركز الثالث وزن 24 كجم.

-اللاعب سعيد طارق سعيد المركز الثانى وزن 32 كجم

-اللاعب يوسف رمضان على المركز الأول وزن 29 كجم

-اللاعب مصطفى محمود المركز الأول وزن 33 كجم

-اللاعب محمود سامح المركز الاول وزن 30 كجم

يقود الفريق جهاز فنى ضم..

ك وحيد نصير مدير فني

ك عاطف عبد المنعم مدرب عام

ك كريم عبيد مدرب

ك محمد وحيد مدرب