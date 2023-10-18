طبيب الإسماعيلي يكشف آخر تطورات إصابة أحمد عادل عبدالمنعم

كشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، أخر تطورات إصابة حارس المرمى أحمد عادل عبدالمنعم.

وقال هشام مصطفى، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء:" عبدالمنعم، سيخضع لآشعة جديدة الجمعة المقبلة، لمعرفة موقفه النهائي من فك الجبس من عدمه".

وأضاف طبيب الدراويش:" أثبتت الأشعة التي خضع لها الحارس مؤخرا، إلى ضرورة استمرار قدمه في الجبس، لذلك سيتم إجراء أشعة كل 3 أيام على قدم أحمد عادل عبدالمنعم".

وأكمل:" هذه الأشعة من أجل الاطمئنان على تعافيه التام من الإصابة، التي تعرض لها حارس مرمى خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل".

ويعانى أحمد عادل عبدالمنعم، من إصابة بشرخ في وجه القدم، تسببت في غيابه عن مواجهة الأهلى الماضية وسيغيب عن مواجهة فاركو أيضا، بعدما وضع الحارس قدمه في الجبس حتى الآن.

موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ومن المقرر أن يستضيف الإسماعيلي نظيره فاركو، الاحد القادم، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وفي سياق مختلف، قرر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى، إقامة تدريبات الفريق على فترتين اليوم الأربعاء، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري نايل، التي تعود مجددا بداية من بعد غدا الجمعة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري نايل (2023/2024)

الجمعة 20 أكتوبر 2023

المصري البورسعيدي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الداخلية.. الرابعة عصرا أيضا (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 21 أكتوبر 2023

بلدية المحلة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة).

الزمالك & سموحة.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

إنبي & البنك الأهلي.. السابعة مساء ( ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

الأحد 22 أكتوبر 2023

المقاولون العرب & زد.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

الإسماعيلي & فاركو.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

مودرن فيوتشر & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).