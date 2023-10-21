ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر الميناء عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19229 طنًا تشمل: 4433 طن جبس معبأ، و1287 طن رمل، و490 طن ملح معبأ، و4983 طن أسمنت معبأ، و2200 طن مولاس، و5836 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59300 طن تشمل: 2000 طن عدس، و8123 طن خردة، و1706 أطنان ابلاكاش، و20350 طن ذرة، و2000 طن فول صويا، و8300 طن سكر، و16821 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3243 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57660 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 413241 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3927 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2820 شاحنة.