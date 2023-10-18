ميناء دمياط يستقبل 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11897 طن تشمل : 1597 طن جبس معبأ و 4073 طن رمل و 1945 طن ملح معبأ و 609 طن سماد معبأ و 1950 طن مولاس و 1723 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60656 طن تشمل : 7249 طن حديد و 3095 طن خردة و 1967 طن ابلاكاش و 27500 طن ذرة و 6600 طن سكر و 11495 طن قمح و 2750 طن بضائع متنوعة .

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 480 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4750 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52965 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416691 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4626 شاحنة .

يذكر ان وزارة النقل اعلنت عن تطوير عدد من الموةانى ومنها موانى البحر الاحمر ومنها مشروعات تنموية على موانئ البحر األحمر؛ ومن أهمها ما يلي:



تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ماليين جنيه.

تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه.

إنشاء رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه.

بناء وتوريد قاطرتين بحريتين قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.

إنشـاء محطـة الـركاب البحريـة ورصيـف الكـروز بمينـاء شـرم الشـيخ البحري السـتقبال

سـفن الكـروز والـركاب حتـى 4000 راكــــب. وإنشـاء مارينـا اليخـوت بأعمـاق تصـل

حتى 15 ً مترا وأطوال أرصفة حتى 570 ً مترا.

إدارة وتشـــغيل محطـــة الـــركاب البحريـــة ورصيـــف الكـــروز بمينـــاء الغردقـــة

البحـــري الســـتقبال اليخـــوت وســـفن الكـــروز والـــركاب حتـــى 3000 راكـــب

وبأعمـــاق تصـــل 9 أمتـــار غاطـــس وطـــول 330 ً متـــرا.