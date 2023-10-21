السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مُعلم تاريخ لـ"الدستور": المناهج أبرزت دور مصر فى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى

فلسطين
فلسطين

تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل كبير بالقضية الفلسطينية، سواء فى توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها أو من خلال المناهج.

يقول شريف محمد سيد كبير معلمي مادة التاريخ في مدرسة السعيدية الثانوية وهي أكبر مدرسة ثانوية حكومية في جنوب الجيزة، إنه يوجد درس كامل في الصف الثالث الثانوي في مادة التاريخ يتحدث بالتفصيل عن القضية الفلسطينية ودور مصر الداعم فيها.

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وأضاف خلال تصريح خاص لـ"الدستور": “مصر على مر التاريخ تعطي أولى اهتماماتها للقضية الفلسطينية بداية من اشتراك مصر في حرب 1948 مرورًا بجهود مصر في حل القضية الفلسطينية بعد معاهدة السلام  إلى الآن”.

وأضاف خلال تصريحاته الخاصة أن المنهج المصري أيضًا في المرحلة الثانوية يبرز دور مصر في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في رفض التهجير وترك أراضي فلسطين لليهود.

وقد انطلقت اليوم السبت فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيل، والسعي لتفعيل عملية السلام بالمنطقة والبدء في تسوية عاجلة وشاملة للصراع، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة، في مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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تحضر القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

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