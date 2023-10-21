هل التهاب الحلق المستمر علامة للإصابة بالسرطان أو الحساسية؟

يعتقد البعض أنه ليس من الضرورى الذهاب للطبيب حال الشعور بألم بسيط في الحلق، ولا يعلمون أن التهاب الحلق قد ينذر في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة صحية كبيرة.

وفي التقرير التالى وفقا لما جاء في موقع" timesofindia"، فإن التهاب الحلق يكون الانزعاج منه مؤقتًا بسبب الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا، ومع ذلك، فهناك حالات قد يكون فيها التهاب الحلق علامة على وجود حالة مرضية أكثر لأنه ناجمًا عن عدوى بكتيرية مثل المكورات العقدية (التهاب الحلق العقدي)، ويمكن أن يؤدي التهاب الحلق العقدي إلى مضاعفات خطيرة إذا ترك دون علاج، ومن المضاعفات الحمى الروماتيزمية والتهاب الكلى وتكوين الخراج.

احذر من التهاب الحلق المستمر

ووفقا لما جاء في الموقع، فأنه في بعض الحالات يكون التهاب الحلق المستمر أو المزمن أحد أعراض سرطان الحلق، يمكن أن يتطور سرطان الحنجرة في الحنجرة أو البلعوم أو اللوزتين وهو أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين يدخنون أو يستخدمون التبغ وأولئك الذين يستهلكون الكحول بشكل مفرط، وبحسب الدراسات فإن الكشف المبكر عن السرطان يزيد بشكل كبير من فرص نجاح العلاج، لذا يجب الحرص على زيارة الطبيب لعلاج التهاب الحلق.

الحساسية يمكن أن تسبب تهيج الحلق وألمه. يمكن أن تظهر ردود الفعل التحسسية تجاه العوامل البيئية مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو بعض الأطعمة على شكل التهاب في الحلق، ويمكن أن يؤثر هذا الانزعاج بشكل كبير على حياتك اليومية. يمكن لمقدم الرعاية الصحية المساعدة في تحديد مسببات الحساسية المسؤولة والتوصية باستراتيجيات لإدارة وتقليل تفاعلات الحساسية لديك.

غالبًا ما يكون التهاب الحلق من أعراض الأمراض المعدية مثل الأنفلونزا أو كوفيد-19. إن تجاهل التهاب الحلق وعدم طلب المشورة الطبية يمكن أن يؤدي إلى انتشار هذه الأمراض عن غير قصد إلى الآخرين، وبحسب ما جاء في التقرير فيجب الحصر على زيارة الطبيب فورا عند الشعور بتعب في الحنجرة خاصة في تلك الفترة نظرا لتغير الفصول وزيادة فرص التعرض للأمراض المختلفة.