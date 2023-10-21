السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"خطأ عرضى".. تفاصيل حذف منشورات التضامن مع فلسطين على فيسبوك

شركة ميتا
شركة ميتا

تعرض آلاف النشطاء على منصتي "فيسبوك وإنستجرام" لحذف منشوراتهم التي تدعم القضية الفلسطينية، مما أثار غضب الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار هذا الإجراء تساؤلات حول حرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي ظل الأحداث الأخيرة في فلسطين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وصور تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتم حذفها بشكل مفاجئ من قبل شركة ميتا، وأثار هذا الإجراء غضب الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يرون في ذلك انتهاكًا لحرية التعبير والتضامن.

ونتيجة لذلك شن عدد كبير من صناع المحتوى المصريين حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال نشر فيديوهات بأكثر من لغة (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - اليونانية) كي يتفادوا حذف منشورات تضامنهم مع شعب فلسطين، ويشاهدها العالم أجمع، وعلى موقع إكس عمل المؤثرون أيضًا على ترجمة ما يحدث في فلسطين دون تجاهل السياق التاريخي للقضية الفلسطينية والصراع، حيث شُهدت تغريداتهم من قبل الملايين حول العالم.

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رد شركة ميتا

ومع ذلك، دافعت شركة ميتا عن نفسها، موضحة أن حذف هذه المنشورات بسبب "خطأ عرضي" في أنظمة الشركة، ولم يكن له علاقة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإنما كان ناتجًا عن سياساتها المتعلقة بالمحتوى المخالف، ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لم تقنع الكثيرين، الذين يرون في هذا الإجراء تحديًا لحرية التعبير والتضامن.

وأبرزت ميتا أن هذا الخطأ أثر على الحسابات في جميع أنحاء العالم، ولم تكن له أي علاقة بموضوع المحتوى، مؤكدة أنها قامت بإصلاحه بسرعة.

وتابعت شركة ميتا أنه في بعض الأحيان، قد يتم حظر أو حجب بعض المنشورات مؤقتًا لأن الشركة تتخذ إجراءات للتعامل مع عدد كبير من التقارير المتعلقة بالمحتوى الرسومي (الجرافيك).

فيسبوك انستجرام القضية الفلسطينية التواصل الاجتماعي الشعب الفلسطيني

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