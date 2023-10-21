السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على 22 مشروعًا زراعيًا وحيوانيًا وتطهير 9 كم من المساقي بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم كل أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، فضلًا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة 2030 تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على استخراج (8) ترخيص تشغيل ( مزارع دواجن،محلات) تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص، وإجراء معاينات ميدانية لـ 30 مركز لتجميع الالبان و(60) محل أعلاف كما تم إلغاء (1) رخصة أعلاف، والتحفظ على (4) شاحنات بإجمالي وزن (130) طن جلوتين ذرة لحين الموافاة بنتيجة المعمل المركزي للتأكد من مطابقة المواصفات وذلك خلال أسبوع.

تطهير المساقي

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 9 كيلو و100 متر، حيث شمل التطهير مسقي الجزيرة القبلية وترعة الكبيرة  بنطاق إبشاي بمركز الشهداء، مسقة المماليك كفر نفره ببركة السبع، ومصرف بحر الفقي طه شبرا بقويسنا، وكذا تطهير مسقة بيران كفر الشيخ شحاته بتلا، ومسقة مشينه بأشمون  لخدمة 700 فدان زراعى وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.

وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور على مساحة (4193) فدانًا من الخضر والفاكهة وعلاج (254) فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تطهير مساقي خصوصية ترخيص مزارع دواجن وزارة الزراعة

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