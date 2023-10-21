السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: هناك حرب شعواء بغزة وحل الدولتين ضرورة للسلام

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

وجّه موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته إلى القمة ذات الأهمية القصوى، وأوضح أن الاتحاد الإفريقي يطالب بالوقف الفورى للعنف وإيصال الدعم الإنساني، من مياه وغذاء ومساعدات، لأهالي غزة.

 الحرب الراهنة تؤكد ضرورة حل الدولتين لتأسيس السلام

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، إن الحرب الراهنة والتداعيات التي تنذر بها في المنطقة تؤكد ضرورة حل الدولتين لتأسيس السلام. 

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين، خاصة النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن هناك حربًا شعواء على غزة، ولم يسبق أن تم تدمير منطقة مثلها في التاريخ وقتل النساء والأطفال والمرضى.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الاتحاد الافريقى عبد الفتاح السيسي السيسي قمة القاهرة للسلام

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