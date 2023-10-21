محمد عبد الغني يطالب النقابات المهنية بوقف التعامل مع المنتجات الإسرائيلية

طالب الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني والقيادي بالحركة المدنية وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين سابقا، بإعداد قائمة بالمنتجات الإسرائيلية أو الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي، ويتم حظر التعامل معها من جانب النقابات المهنية.

النقابة ترد إليها قوائم بالاحتياجات الطبية التي يطلبها أهل غزة

وقال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء إن النقابة ترد إليها قوائم بالاحتياجات الطبية التي يطلبها أهل غزة ويتم تجديدها يوميا، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الأطباء المصريين سيوفر مبلغا اليوم لشراء هذه الاحتياجات، ويمكن للجميع المشاركة.

الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة سيقيمان المستشفى الميداني في رفح



وأضاف أن الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة سيقيمان المستشفى الميداني في رفح وعند فتح المعبر يمكن استقبال المصابين على الحدود لافتا إلى أن هناك جهود لدعم هذه المستشفيات بالفرق الطبية.

وأشار إلى أن النقابة ومصر العطاء بدآ التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، من اجل دعم المستشفيات على الحدود، وإن نقابة الأطباء ستدعو للتبرع بالدم، بالتنسيق مع بنك الدم من خلال توفير سيارات للتبرع.

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين

أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطرين، أسامة زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين.