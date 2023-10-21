السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"وكيل الصحفيين" يطالب بالحديث عن حق العودة للفلسطينيين في مقابل مصطلح التهجير

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، إن فكرة إنشاء حساب موحد للنقابات المهنية موجه لدعم الشعب الفلسطيني، مسألة صعبة في الجمع والصرف.

وأوضح: الحل يكمن في تنسيق بين كل حساب في النقابات المهنية، وهذه تكون مهمة لجنة التنسيق التي يجب أن تكون على مستوى النقباء، حتى يتم التعامل فيها بآلية سريعة.

وأكد إصدار توصية للاجتماع ضرورة حظر التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الإسرائيلي وهو ما يتم في نقابة الصحفيين، معلقا: التطبيع الشخصي  أكثر ضررا بسبب نجومية العاملين في المجال الفني على سبيل المثال.

الكيان نجح في فرض الحديث عن التهجير

وأكد ضرورة الحديث عن حق العودة في مقابل مصطلح التهجير، مشيرًا: الكيان نجح في فرض الحديث عن التهجير وتم تناسي حق العودة وهذه فرصة لتأكيد أن حق العودة لا يسقط تحت أي ظرف.

وقال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية والفنية إنه فضلًا عن استهداف قوات الاحتلال الصهيوني للبشر والشجر والحيوان في غزة، فهم استهدفوا أيضا التراث الإنساني، لافتا إلى استهداف كنيسة بيرفريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم أول أمس، مشيرًا إلى أن كشف هذه الانتهاكات بحق المواقع الاثرية لغة يفهمها العالم، داعيا نقابة المهندسين إلى المشاركة في رصد مثل هذه الانتهاكات وتوثيقها ورفعها لمنظمات دولية مثل اليونسكو.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين إن العالم العربي يقف من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي موقف المتفرج مكتفيا بالشجب والإدانة. 

وأضاف "استمعنا إلى مقترحات النقابات المهنية التي تم التوافق عليها، ونطالب باتخاذ خطوات عملية بتجميد اتفاقيات التطبيع التي عقدت بين إسرائيل وست دول عربية، وندعو النقابات المهنية المعبرة عن قلب الأمة أن تسبق الانظمة الرسمية في الدعوة إلى فرملة قطار التطبيع، ففي الوقت الذي يقف الغرب مع إسرائيل عسكريا مازلنا نطالب بالشجب والإدانة".

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني 

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء خالد سليم، نقيب الأطباء البيطرين، أسامة زكي، نقيب المهن التمثيلية  أعضاء مجلس نقابة الصحفيين محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين.

نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي النقابات المهنية الكيان الاسرائيلي

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