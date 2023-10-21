السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمين العام للأمم المتحدة: لا بد من خطوة موحدة لتخفيف المعاناة فى فلسطين

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: "إننا نعيش في هذه المنطقة، وعلينا أن نتخذ خطوة واحدة موحدة لنصل إلى حل مشترك، ولكن علينا أن نخفف هذه المعاناة".

وأضاف، في كلمته خلال مشاركته في أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أنه كان بالأمس في معبر رفح، حيث شاهد حالة من التناقض، فهناك أزمة إنسانية تحدث من ناحية، ومن ناحية أخرى مئات الشاحنات المُحمَّلة بالمؤن الغذائية والمواد الطبية.

وتابع: "على الجانب الآخر من المعبر يوجد أشخاص بلا مأوى، ولا غذاء ولا دواء، وأمهات وأطفال يعانون، لصعوبة عبور الممرات والمؤن الغذائية إلى قطاع غزة".

قمة القاهرة للسلام

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة؛ لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفي مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قمة القاهرة للسلام معبر رفح قطاع غزة غزة جوتيريش

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