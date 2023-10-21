السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بقتل طفل داخل منزل مهجور بالمنوفية

حبس
حبس

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تجديد حبس المتهمين بقتل طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تم كشف غموض وملابسات مقتل طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، والقبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعثر أهالى قرية البتانون على جثة الطفل ر م 7 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية، وتم ضبط كلا من شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابةالعامه لمباشرة التحقيقات.

تجديد حبس قتل طفل منزل مهجور شبين الكوم المنوفية كشف غموض

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