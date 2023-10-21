غدًا.. انطلاق حملة تبرع بالدم بجامعة بنها الأهلية دعمًا للفلسطينيين

تنطلق غدًا الأحد، حملة التبرع بالدعم لصالح الشعب الفلسطيني، في جامعة بنها الأهلية، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين، وحرصًا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.

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وأوضح الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة أعلنت حالة الحداد وتنكيس أعلامها التزامًا وتنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الدكتور جمال سوسة، تضامن الجامعة وتأييدها المطلق للمواقف الوطنية التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمًا للقضية الفلسطينية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الأمن القومي المصري والعربي، والعمل على مواجهة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.