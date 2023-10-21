وزير خارجية بريطانيا يدعو لاستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إلى استمرار السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال كليفرلي- عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- إن "شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة تعد شريان حياة للكثيرين من الذين يعانون".

وأضاف أن "دخول هذه الشاحنات لا يجب أن يكون حدث لمرة واحدة فقط"، مؤكدًا أن بلاده مستمرة في الضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفُتح معبر رفح البري، في وقت سابق اليوم السبت، لمرور المساعدات إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.