فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة السبت 21/أكتوبر/2023 - 10:49 ص 10/21/2023 10:49:24 AM المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة وليد صلاح - محمد أسد شارك طباعة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة المساعدات تتحرك إلى قطاع غزة شارك طباعة