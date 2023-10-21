السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله: نقدم شكرنا القلبي للبطريرك الانطاكي ولمطارنة المجمع المقدس

المطران عطا الله
المطران عطا الله

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم،  بأننا ومن المدينة المقدسة نوجه شكرنا القلبي للبطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية، وسائر المشرق للروم الارثوذكس، وكذلك لكافة المطارنة والاساقفة أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس على قرارهم الحكيم الذي اتخذ يوم، أمس، بإعادة الشركة مع بطريركية القدس.

 وتابع، انه قرار حكيم ومسؤول وخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها جميعا حيث يجب ان يكون هنالك تعاون وتشاور وتنسيق فيما بين الكنيستين الشقيقتين.
 

أنطاكية وأورشليم كنيستين شقيقتين

 وأوضح رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن أنطاكية وأورشليم كنيستين شقيقتين آلامنا وأحزاننا مشتركة ونحن نحمل صليبا واحدا، وتطلعنا نحو مستقبل أفضل لشعوبنا ومنطقتنا وخاصة لفلسطين المصلوبة، اليوم، كسيدها على رجاء قيامة ملؤها الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة.
 وتابع،  المطران عطا الله حنا، لقد عبر صاحب الغبطة في خطاباته الاخيرة عن الموقف الأنطاكي النبيل والوطني الأصيل تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني، فخلال لقاءاته وخطاباته الأخيرة كان يتحدث عن محنة الشعب الفلسطيني وهذه رسالة تعزي شعبنا في هذه الظروف العصيبة ونتمنى من القيادات الكنسية الاخرى ان تكون عندها مواقف مشابهة وجريئة مدافعة عن شعبنا المظلوم.

  رسائل تضامنية ورفض استهداف المدنيين

 وأضاف شكرا يا صاحب الغبطة وشكرا لآباء المجمع الأنطاكي المقدس على رسائلكم التضامنية في زمن الحرب، واستهداف المدنيين لا سيما في كنيسة القديس بورفيريوس في غزة والتي نعتبرها شمعة مضيئة في ظلمات هذا العالم وموقفا نبيلا يشير إلى عراقة الكرسي الأنطاكي المقدس وحضوره ورسالته الإنسانية والروحية والوطنية.

جدير بالذكر أنه كان قد ناشد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس  القيادات والرئاسات والمرجعيات الروحية المسيحية في العالم ومن كل الكنائس شرقا وغربا بضرورة المطالبة بإصدار المواقف الواضحة والجريئة من أجل وقف العدوان على غزة.

وتابع: فلم يعد مقبولا استمرار هذا العدوان الذي طال دور العبادة والمستشفيات ناهيك عن الدمار الهائل الذي حل بالمساكن والأبنية وقتل الابرياء والمدنيين.

موضحًا: نطالب القيادات الروحية المسيحية في عالمنا بأن تطالب اليوم بأن يتوقف هذا العدوان فمع كل ساعة يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب.

المطران عطا الله رئيس أساقفة سبسطية المدينة المقدسة أنطاكيه واورشليم ة القديس بورفيريوس

مواد متعلقة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد 2023

توقيع عقد شراء أحدث دير قبطي في الولايات المتحدة الامريكية

الأنبا باسيليوس يتفقد الاجتماعات التكوينية بكاتدرائية يسوع الملك

بطريرك الروم الأرثوذكس يضع حجر أساس كاتدرائية القديس يوحنا الرحيم نوفمبر المقبل

جميل حليم: حادث كنيسة غزة كشف عدم احترام إسرائيل للمقدسات الدينية

البطريرك الكاردينال بيتسابالا يدعو إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة

السكرتير الأسبق لبابا الفاتيكان: استهداف المدنيين يخالف الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية

الأنبا باخوم يفتتح السلسلة الثالثة لاجتماعات "الشباب وأبونا المطران"

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة