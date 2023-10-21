"ديربي الميرسيسايد".. موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت في "ديربي الميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الانجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الانجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو استعادة نغمة الانتصارات في لقاء الديربي أمام إيفرتون، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، ومحاولة مصالحة الجماهير بعد التعادل إيجابيًا مع برايتون بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحسم الديربي لصالحه أيضًا واقتناص النقاط الثلاثة، مُنتشيًا بفوزه الثمين على بورنموث بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من البريميرليج.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.