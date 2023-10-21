السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المؤتمر": فتح معبر رفح انتصار للمفاوض المصري في دعم القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للفلسطينيين يؤكد دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ونجاح المفاوضات من قبل الجانب المصرى لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

 مئات الشاحنات المحملة بالمعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأكد غنيم، في تصريحات له اليوم، أن هناك مئات الشاحنات المحملة بالمعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهذه هي المرة الأولى منذ هجمات جيش الاحتلال الغاشمة على الشعب الفلسطينى التى يتم دخول مساعدات للأشقاء فى غزة، بعد مفاوضات من قبل الجانب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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لا حل عادل للقضية إلا بحل الدولتين

وأشار السعيد إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع القضية الفلسطينية علي رأس أولوياتها، ولن تتنازل عنها، وأكدت علي أنه لا حل عادل للقضية إلا بحل الدولتين، إلا أن الكيان الإسرائيلي يظل في حالة تعنت كامل واستيلاء علي الحقوق والتي أبسطها أن يعيش الفلسطينيون في آمان، مشيدا بجهود القيادة السياسية لوقف التصعيد الذي يشهده قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي واستباحته لدماء الأطفال والنساء، وأن حل الأزمة يتطلب وقفة عربية داعمة من كل الأطراف للقضية الفلسطينية.

محاولات الكيان الإسرائيلي إنهاء القضية الفلسطينية

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن محاولات الكيان الاسرائيلي إنهاء القضية الفلسطينية، بدفع الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الجنوب حيث الحدود مع مصر، تواجهها الدولة المصرية من خلال رئيس واع وقوي ورجل دولة يعلم كيف يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ علي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا من أمام معبر رفح المصرى أمس، إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن أهالي غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، وأن مصر هي عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

لقضية الفلسطينية دعم الدولة المصرية النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر معبر رفح حرب غزة 2023

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