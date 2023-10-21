السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

اعتقلت قوات  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 41 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، بينهم معتقلون محررون.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت أديب فريد وهدان، وصائب فهمي أبوسليم، وإسلام ماجد دنون، ومحمود عبدالقادر أبوسليم، وقيس وهدان، والناشط فخر عاهد خلف، وزهدي حسن دنون، وشاكر أبوسليم، ومحمد أحمد أبوتركي، بعد أن داهمت منازلهم في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إحسان خالد خصيب، وخالد إحسان خصيب، ويوسف إحسان خصيب، وهادي إحسان خصيب، ومحمد إحسان خصيب، وعبدالرازق خصيب، وعلي عبدالرازق خصيب، وتيسير خصيب، ومؤمن نزال، وقتيبة خصيب، وحسن أدهم، ورامي ذيب فواز، وعادل محمد قاسم، ومحمد باسم خصيب، وراشد عوض خصيب، وخليل صالح، ونصر خصيب، ومحمد عماد، وأيمن العطشان، وأيسر نعيم، ومحسن صالح، ومهند عبدالعليم خصيب، من قرية عارورة، شمال غرب المحافظة.

احتلال سطح أحد المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية

كما اعتلت قوات الاحتلال سطح أحد المنازل في عارورة، وحولته لثكنة عسكرية، قبل أن تنسحب منه.

ومن المزرعة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال المحررين محمد شريتح، ورأفت ربيع، وعقل ربيع، ويحيى عودة، وعبود عبوش، ووائل جمعة، وخالد شفيق، وعلي حنون من بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، والمواطن صدّيق العوري من البيرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم السبت، حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، واعتقلت المواطن جلال رمانة ونجله محمد بعد مداهمة منزليهما.

 

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لا فرص عمل أو معابر.. إسرائيل تُخطط لحصار دائم على غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية التدخل وحماية مستشفى القدس

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة  قد ناشدت المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان التدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من القصف الذي يهدد به جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتلقت جمعية الهلال الأحمر تهديدا من جيش الاحتلال بقصف مستشفى القدس، وطالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

الإحتلال الإسرائيلي محافظة رام الله قوات الاحتلال المحررين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قصف مستشفى القدس المدنيين الفلسطينيين

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